Kozluk'ta köy yoluna çelik bariyer
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Kozluk'ta köy yoluna çelik bariyer

Kozluk ilçesinde köy yoluna çelik bariyer yapıldı.

12.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:48
Kozluk'ta köy yoluna çelik bariyer

ilçesinde köy yoluna çelik bariyer yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Yukarı Kıratlı köy yolunda tehlikeli arz eden yere 100 metre uzunluğunda çelik bariyer yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kozluk ilçemize bağlı Yukarı Kıratlı köy yolunda tehlike arz eden bölgelerde daha güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla 100 metre uzunluğunda çelik bariyer montajı yapılarak köylülerimizin hizmetine sunuldu." denildi.

Kaynak: AA
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