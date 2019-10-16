Koyulhisar'da yaylada kitap okuma etkinliği

16.10.2019 17:16

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çam ormanlarıyla çevrili yaylada kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin Eğriçimen Yaylası Millet Bahçesi'nde düzenlediği kitap okuma etkinliğine katıldığını belirtti.

Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra çam ağaçlarıyla çevrili yaylada kitap okuma etkinliğine katıldığını aktaran Partal, kitap okumanın gelecekte üniversite hayatında öğrencilere fayda sağlayacağını ifade ederek, eğitimin sadece dört duvar arasında olmadığını vurguladı.

Programa, Partal'ın eşi Seval Koçak Partal, Milli Eğitim Müdürü Şaban Öcalan ve Emniyet Amiri Vekili Cevdet Hıraman da katıldı.

Kaynak: AA