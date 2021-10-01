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KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi

Ağrı'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirilerek yılsonuna kadar yapılması planlanan projeler ele alındı. KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini belirten Vali Varol, köyde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltildiğini vurguladı.

Toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - AĞRI

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi

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