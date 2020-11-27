Kovid-19 tedbirleri
Yürüyüş yolu ile Fevziye Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.
Yürüyüş yolu ile Fevziye Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar
KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkisini gösteren salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu süreçte vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor.
Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerle gerçekleştiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yürütülen dezenfeksiyon çalışmasında günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş