Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 820 bini, can kaybı ise 420 bini aştı.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 820 bini, can kaybı ise 420 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 77 bine yükselirken can kaybı 115 bine ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 810 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Chicago kentinde Kovid-19 nedeniyle akciğerinde ağır hasar oluşan genç bir kadına çift akciğer nakli yapıldı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 787 bin 489'a, can kaybı 40 bin 276'ya çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 396 bin 692 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, can kaybı 6 bin 532'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 261 bin 150 oldu.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 279'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 291 bin 409'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 787'ye çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da dört günden beri Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.

İran'da birçok eyalet "kırmızı bölge" olarak belirlendi

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 167'ye, toplam vaka sayısı 236 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 171 bin 338'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 346'ya yükselirken vaka sayısı 155 bin 561, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 149 olarak açıklandı.

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 218 artarak 180 bin 156'ya ulaştığı ülkede 142 bin 663 kişi iyileşti.

Ülkede, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiği açıklandı.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da vaka sayıları arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin salgın sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.

Belçika'da, temmuz ve ağustos için planlanan düğünlerin yüzde 95'i salgın nedeniyle iptal edildi.

Salgın nedeniyle üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'den de Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, salgınla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.

Malezya ve Brunei'deki Müslümanlar bu yıl hacca gidemeyecek

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı alırken, Brunei'de de hac organizasyonunun bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Yemen'deki Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesinde 268 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Salgını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre'de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt içi uçak seferlerinin 18 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek.

Kaynak: AA