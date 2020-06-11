Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 820 bini, can kaybı ise 420 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
11.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:08

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 820 bini, can kaybı ise 420 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 77 bine yükselirken can kaybı 115 bine ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 810 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Chicago kentinde Kovid-19 nedeniyle akciğerinde ağır hasar oluşan genç bir kadına çift akciğer nakli yapıldı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 787 bin 489'a, can kaybı 40 bin 276'ya çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 396 bin 692 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, can kaybı 6 bin 532'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 261 bin 150 oldu.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 279'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 291 bin 409'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 787'ye çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da dört günden beri Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.

İran'da birçok eyalet "kırmızı bölge" olarak belirlendi

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 167'ye, toplam vaka sayısı 236 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 171 bin 338'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 346'ya yükselirken vaka sayısı 155 bin 561, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 149 olarak açıklandı.

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 218 artarak 180 bin 156'ya ulaştığı ülkede 142 bin 663 kişi iyileşti.

Ülkede, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiği açıklandı.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da vaka sayıları arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin salgın sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.

Belçika'da, temmuz ve ağustos için planlanan düğünlerin yüzde 95'i salgın nedeniyle iptal edildi.

Salgın nedeniyle üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'den de Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, salgınla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.

Malezya ve Brunei'deki Müslümanlar bu yıl hacca gidemeyecek

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı alırken, Brunei'de de hac organizasyonunun bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Yemen'deki Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesinde 268 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Salgını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre'de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt içi uçak seferlerinin 18 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Ferhan Şensoy Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 22:12:47. #1.15#
title