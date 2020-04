Kovid-19'la mücadele için ABD'ye gönderilen Rus kargo uçağı, New York'a ulaştı NEW Rusya'nın, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi ekipmanı taşıyan kargo uçağının New York'a ulaştığı bildirildi.

NEW Rusya'nın, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi ekipmanı taşıyan kargo uçağının New York'a ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "AN-124" tipi askeri kargo uçağı, New York saatiyle 16.00 sularında New York Uluslararası Havalimanı JFK'ye indi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın, Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gönderildiği açıklanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Kaynak: AA