Kovancılar Belediye Başkanı Akpınar, kullandığı araçla kaza yaptı Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Akpınar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Şeyhhacı köyü mevkisinde, Mustafa Ekin idaresindeki 34 OO 1141 plakalı iş makinesine çarptı.

Kazada, Başkan Akpınar ile aile bireylerinin bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akpınar ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA