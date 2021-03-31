Kötü karakteri sevdi

Mine Kılıç, 'Kefaret' dizisinde kötü karakteri canlandırdığı için sokaktan aldığı olumsuz yorumlara cevap verdi. İşte detaylar

'Kefaret' dizisinde Arzu karakteri canlandıran Mine Kılıç, City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oynadığı rol nedeniyle bazen sokakta olumsuz eleştiriler aldığını söyleyen Kılıç, "Karakterimi çok sevdim. Bazen sokakta olumsuz eleştiriler aldığım oluyor ama hepsi tatlı yorumlar. Bu eleştiriler işimizi çok iyi yaptığımızın göstergesi" dedi.

Kaynak: Snob Magazin