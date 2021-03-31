Kötü karakteri sevdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kötü karakteri sevdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Kötü karakteri sevdi

Mine Kılıç, 'Kefaret' dizisinde kötü karakteri canlandırdığı için sokaktan aldığı olumsuz yorumlara cevap verdi. İşte detaylar

'Kefaret' dizisinde Arzu karakteri canlandıran Mine Kılıç, City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oynadığı rol nedeniyle bazen sokakta olumsuz eleştiriler aldığını söyleyen Kılıç, "Karakterimi çok sevdim. Bazen sokakta olumsuz eleştiriler aldığım oluyor ama hepsi tatlı yorumlar. Bu eleştiriler işimizi çok iyi yaptığımızın göstergesi" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kötü karakteri sevdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:04:09. #1.14#
title