Kosova'da koronavirüse karşı mücadelede sokaklara erkek eli değdi Kosova'da koronavirüse karşı mücadelede sokaklara erkek eli değdiEnis TABAK, Prizren (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kosova'da koronavirüse karşı mücadelede sokaklara erkek eli değdi

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren'deki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren'deki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede bir araya gelerek, mahalleyi dezenfekte etme kararı aldı.

SOKAKLARA BU KEZ DE ERKEK ELİ DEĞDİ

Ülkenin Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren kentindeki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı. Kurila mahallesi erkekleri önce kendi imkanlarıyla aldıkları çamaşır suyu ve deterjanı sokağa döktü. Daha sonra da ellerindeki fırçalarla, sokak taşlarını teker teker temizlediler. Son olarak da sokaklar hortumla baştan aşağı yıkandı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

DİĞER MAHALLELERE DE TAVSİYE EDİYORUZ

DHA'ya konuşan mahalle sakinleri, 'Kendi imkanlarımızla mahallemizi dezenfekte ediyoruz. Diğer mahallelere de tavsiye ediyoruz' dedi. Öte yandan Kosova'da her geçen gün artan salgın nedeniyle bugüne kadar 480 kişide koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 5 kişinin daha iyileşmesiyle birlikte, koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 84'e ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi.

Kaynak: DHA