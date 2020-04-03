Koronavirüsten korunma yollarını minyatür sanatıyla anlatıyor
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Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat

Koronavirüsten korunma yollarını minyatür sanatıyla anlatıyor

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Berkcan Bıyıklı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarını Osmanlı minyatür sanatını kullanarak hazırladığı kısa animasyon filmiyle sosyal medyada anlatıyor.

03.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:06
Koronavirüsten korunma yollarını minyatür sanatıyla anlatıyor

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Berkcan Bıyıklı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarını Osmanlı minyatür sanatını kullanarak hazırladığı kısa animasyon filmiyle sosyal medyada anlatıyor.

Bıyıklı, virüsle mücadele tedbirleri kapsamında üniversite eğitiminin uzaktan yapılması kararının verilmesiyle memleketi Kastamonu'ya gitti.

Evde otururken üniversitede merak sardığı minyatür sanatıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin koronavirüs önlemlerine dikkatini çekmek için 34 saniyelik kısa animasyon film hazırlayan Bıyıklı, söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hareketli 4 parça görsel bulunan filmde "sosyal mesafe", "el yıkama", "maske kullanımı" önlemleri dışında hastalık belirtilerinin görünmesinin ardından yapılması gerekenler hakkında bilgiler yer alıyor.

Animasyon filmi 3 saatte hazırladı

Berkcan Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda aldığı seçmeli minyatür dersinin ardından bu sanata ilgi duymaya başladığını söyledi.

Osmanlı dönemindeki çeşitli minyatür figürlerinden bir arşiv oluşturduğunu belirten Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Üniversiteler koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle fiziki ortamda eğitime ara verince bir şeyler yapmak istedim. Figürleri, Nakkaş Osman ve Levni gibi Osmanlı minyatür sanatçılarının eserlerinden aldım. Daha sonra bunları yeniden düzenleyip hareketlendirdim. Kısa animasyon filmi yaklaşık 3 saatte hazırladım."

Bıyıklı, insanların okumaya pek vakit ayırmadığını, görselliğin öne çıktığını dile getirdi. Animasyonu bu düşünceyle hazırladığını ifade eden Bıyıklı, "Almamız gereken önlemleri bizden bir ögeyle anlatmak istedim. Bu yüzden Osmanlı minyatürlerinden yola çıktım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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