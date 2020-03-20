Koronavirüs salgınında ölü sayısı 10 bin 31'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 10 bin 31'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 10 bin 31'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 244 bin 523'e yükselirken; 86 bin 32 kişi de tedavi edildi.

20.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:20
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 10 bin 31'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 10 bin 31'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 244 bin 523'e yükselirken; 86 bin 32 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1224 kişi yaşamını yitirirken; 25 bin 699 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 405'e yükselirken; vaka sayısı da 41 bin 35'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 418 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 5 bin 322 arttı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1284'E YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1284'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 18 bin 407'ye çıktığını bildirdi.ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 14 bin 250 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 205 olarak açıklandı. ABD'de en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 38 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 74 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1376 vaka bulunurken; 18 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya'da ise 1030 vaka bulunuyor.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 15 bin 320'ye yükselirken; 44 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 11 bin 10 kişide virüs tespit edildiği ve 372 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En fazla vakanın görüldüğü Çin, İtalya ve İran'ın ardından İspanya geliyor. İspanya'da vaka sayısı 18 bin 77 olarak açıklanırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 833'e ulaştığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 138'e, vaka sayısının da 2 bin 716'ya çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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