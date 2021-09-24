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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 197 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 197 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 27 bin 197 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 458 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 27 bin 197 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 458 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,90, 2'nci doz ortalaması yüzde 69,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 317 bin 14, 2'nci dozda 43 milyon 285 bin 677 ve 3'üncü dozda 10 milyon 33 bin 85 bin 847 olmak üzere toplam 107 milyon 380 bin 295 aşı uygulandı.

'CİDDİYE ALMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" dedi.


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