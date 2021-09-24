Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 197 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 27 bin 197 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 458 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 27 bin 197 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 458 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri