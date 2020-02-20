Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir

20.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:52

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusu ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamıyor, bazı sporcular maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.



Birçok Çinli sporcuysa virüs sebebiyle başka ülkelerde düzenlenen turnuvalara da kabul edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle