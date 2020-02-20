Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusunun ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamadığı, bazı sporcuların maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığı kaydedildi
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusu ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamıyor, bazı sporcular maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.
Birçok Çinli sporcuysa virüs sebebiyle başka ülkelerde düzenlenen turnuvalara da kabul edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle