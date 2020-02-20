Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir
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Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusunun ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamadığı, bazı sporcuların maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığı kaydedildi

20.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:52
Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusu ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamıyor, bazı sporcular maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Olimpiyatları'na hazırlanıyor.


Birçok Çinli sporcuysa virüs sebebiyle başka ülkelerde düzenlenen turnuvalara da kabul edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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