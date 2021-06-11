Koronavirüs psikolojik sorunları tetikledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs psikolojik sorunları tetikledi

Koronavirüs psikolojik sorunları tetikledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kimileri bu durumun medya ve kamu tarafından abartılmış bir 'hurafe' olduğu fikrine ısrarla tutunurken kimileri ise aile üyeleriyle dahi güven duygusuyla yakın temas kuramayacak düzeyde psikozlar yaşamakta.

Covid-19, hayatımıza gireli henüz bir buçuk yıl oldu. Bu dönemde ülke olarak samimi örflerimize, misafirperverliğimize, gündelik hayatta sevdiklerimize ve arkadaşlarımıza gösterdiğimiz samimi jestlerimize veda etmek zorunda kaldık. Her bireyin 'Pandemi' kavramına karşı tutumu faklı oldu.

Covid pandemisinin dünyada tümüyle kontrol altına alınıp- alınamayacağı ya da bu enfeksiyonun dünya üzerinden tümüyle yok olup- olmayacağı tartışmaları ve öngörüleri şöyle dursun, mutlak bir gerçek var ki o da; koronanın hayatımıza kattığı değişikliklerin uzun vadede dahi tam anlamıyla silinmesinin mümkün olmadığı gerçeği. Enfeksiyona yakalanan kişilere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle enfeksiyona maruz kalan bireylerde hastalığın seyri kişiden kişiye değişiklik gösterse de birçok hastada psikolojik ve/veya fizyolojik birtakım etkiler kalıcı olma eğilimi göstermekte.

Hastalardaki Psikolojik Baskılar Ölüm Korkusu Yaratıyor

Kliniğimizde "Post - Covid Sendromu", "Covid Sonrası Sendromu" ya da "Uzamış Covid Sendromu" isimleri ile de adlandırılmakta olan bu hastalarda sık rastlanan Covid sonrası şikâyetlerle karşılaşmaktayız. Bunlar arasında; solunum sıkıntıları, aşırı halsizlik, bulantı- kusma, baş ağrıları başta olmak üzere eklem ve kas ağrıları, abartılı uykuya meyil hallerinin kliniğe ilk başvuruda sıklıkla varlığını gözlemlemekteyiz. Ruhsal düzeyde ise, hastalık döneminde edinilen ölüm korkusu, yataktan kalkmaya dahi engel olan endişe ve isteksizlik hali, kendini sakınma ve gündelik hayata dönüşle ilgili endişeler hatta fobiler gözlemlenmektedir.

Covid 19 Sonrası Rehabilitasyon, Kalıcı İyileşme Sağlayabiliyor

Maruz kaldıkları Covid Enfeksiyonu, klinik düzeyde tedavi gereksinimine ihtiyaç duyan bireylerde enfeksiyöz virüsle bağışıklık sisteminin mücadelesi esnasında organlarda ciddi hasarlar meydana gelebilmekte. Enfeksiyon ile vücudun mücadelesi esnasında; vücudun vitamin, mineral, protein, enerji vb. rezervlerinde ciddi tüketimler meydana gelmekte ve bu rezervlerdeki kayıpların yerine uygun şekilde konması önem arz etmektedir. Bireylerde enfeksiyonun seyri belirgin şekilde farklılık gösterdiği gibi enfeksiyon sonrası şikayetler ve şikayetlerle mücadelede tedavi süreçleri de kişiden kişiye değişiklik göstermekte. Benzer şekilde enfeksiyon ile mücadele esnasında organ ve sistemlerde gelişen anormal aktiviteler uygun medikal tedaviler ile kontrol altına alınmalıdır. Uzun süre müdahale edilmeyen bu anormal aktivitelerin uzun vadede kronik hastalıklara sebebiyet verme ihtimalleri endişe vericidir.

Tüm dünyada ciddi yıkımlar, can kayıpları, maddi ve manevi hasarların yaşandığı bu dönemde koronanın etkilerini mümkün olan en az hasarla atlatarak koronasız bir geleceğe umutla bakmak adına beden ve ruh sağlığınızda meydana gelen değişiklikleri ihmal etmeyin. Şikâyetleriniz için bir sağlık kuruluşundan şikâyetlerinize yönelik size özel planlanmış profesyonel destek almayı ihmal etmeyin.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi
Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüs psikolojik sorunları tetikledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:04:18. #1.14#

title