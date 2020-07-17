Koronavirüs antikor testi: Cerrahpaşa Covid-19 laboratuvarında bir gün Bu günlerde birçok kişiCOVID-19 geçirip geçirmediğini sorguluyor.

Bu günlerde birçok kişiCOVID-19 geçirip geçirmediğini sorguluyor. "Ocak ayında çok şiddetli gribe benzer bir hastalık geçirdim", "Şubatta iki hafta yerimden kalkamadım, yaşadığım grip değildi bambaşka bir şeydi" gibi ifadeleri sıklıkla duymuşsunuzdur.

Semptomlarının influenzaya benzemesi nedeniyle birçok insan COVID-19'a yakalandığını düşünüyor.

Koronavirüs taşıdıkları tespit edilen vakaların çoğunda hiçbir semptom görülmemesi de bu konudaki şüpheleri artırıyor.

Hastalığı geçirip geçirmediğimizi anlamanın en yakın yolu antikor testi olmak.

Testin sonucu pozitifse, kişinin geçen üç haftadan daha önceki bir vakitte COVID-19 hastalığına yakalandığı ve atlattığı kabul ediliyor.

Peki hastalığı geçirmiş olmak, bağışıklığımızın virüse bir dahaki sefere hazır olacağı anlamına geliyor mu?

Cerrahpaşa Hastanesi COVID-19 laboratuvarında bir gün geçirdik, antikor testi yaptırdık.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mert Kuşkucu'ya antikor testiyle ilgili merak etiklerimizi sorduk.