Korona virüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
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Korona virüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı.

Korona virüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
31.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:50

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi.

Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde 292 bin 527 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedildi. Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.

DSÖ'nün 24 Temmuz'daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz hafta ise 40 ülkede günlük vaka sayısı rekor kırmıştı. Avusturalya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerin başında geliyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 17 milyon 624 bin 299'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 679 bin 574'e ulaştı. 11 milyon 20 bin 895 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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