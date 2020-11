Korona virüs halı atölyelerini vurdu

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle halı restorasyonu işinde büyük oranda durağanlık yaşayan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde büyük döviz kaybı yaşandı.

Dünyanın halı restorasyon merkezi olarak kabul edilen Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde halı restorasyonu konusunda Korona virüse bağlı olarak büyük zorluklar yaşanıyor. Geleneksel halı üretimiyle çok sayıda ustanın yetiştiği Sultanhanı ilçesinde, Yaklaşık 50 civarı halı restorasyon atölyesinde 500'den fazla ustanın el emeği ile çalıştığı sektörde yüzlerce yıllık paha biçilemez halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor. İlçede başta İngiltere Kraliyet Sarayı, Çankaya Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen halılar restore edilerek ilçeye büyük ekonomik kazanç sağlanıyor. Dünya genelinde yaşanan Korona virüs Pandemisi nedeniyle çalımalar neredeyse durdu, ilçenin ekonomisi de büyük zarar gördü. İlçede faaliyet gösteren birçok iş yeri yurt dışı bağlantılı çalışması nedeniyle iş sıkıntısı çekmeye başladı. Özellikle yurt dışı yolcu taşımacılığında pandemi nedeniyle yaşanan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle yurtdışına gidip gelemediklerini belirten esnaflar ellerinde kalan stok işlerinde bitmesiyle işçilerini ücretsiz izine ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 32 yıldır halı restorasyon mesleğini icra eden Halim Neşeli yaptığı açıklamada, "Sultanhanı ilçesinde Yaklaşık 32 yıldır halı restorasyon ve tamir işleriyle uğraşıyorum. İlçemizin normalde gelir kaynaklarından biriside halıcılık üzerine, restorasyon üzerineydi. Geçmiş zamanlarda bizim ilk başladığımız dönemlerde tabi popülerliği yüksekti sonra daha daha yükseldi. Yurtdışına açılmalarla çeşitli esnaflar diyelim işte buradaki insanlarda daha çok açılımlar oldu daha da büyüdü, daha gelişti, yani o dönemlerde 2 bine yakın çalışanında olduğu oldu sonra biraz düştü ama çalışan oldu, çok popülerdi ilçemizin gelir kaynaklarından bir tanesiydi çiftçiliğin yanı sıra. Tabi zaman içerisinde bazı şeyler değiştiği gibi bizim işimizde biraz değişti, yıllar geçtikçe biraz azaldı, daha sonra bu üçüncü aydan sonraki pandemi dönemi biraz daha bizim bu durumumuzu kötü duruma getirdi. Yani ülkede her işte olduğu gibi, halıcılık restorasyon yurt dışı bağlantılı olduğu için biraz daha başka işlere nazaran daha çok etkilendiği biz düşünüyoruz, çünkü esnaflar olsun, müşteriler olsun giriş çıkış sıkıntıları yaşadılar yaşanıyor halada yaşanmakta. Yani sirkülasyon oluyor kargoyla gidip gelme durumları oluyor ama tabi müşteri kendisi gelmediği için bire birde diyalogda olmadığı için tabi biraz zayıflamalar oluyor. Hep oldu bugüne kadar hep ayakta durmaya çalıştık. Yani ben şahsen kendimin 4 tane çalışanım vardı şuan 1 kişi kaldı. Kalan 3 kişi elinde işi bitirdikçe veya elimizdeki stok işleri bitirdikçe onları izine ayırdık geçici süreyle. Tabi durum düzelirse tabi ne olacağını bilemiyoruz ama durum düzelirse ilerde tekrar çağırma isteğimiz var yani çalışmak istiyoruz. Pandemi süreci hepimize zor geçiyor, bize de zor geçiyor, sağlık açısından, iş açısından benim yanı sıra başka arkadaşlar civar arkadaşlarda Komşularımız diyelim onlarda mesela yüzde 40, 50. Yani atölyenin durumuna göre onlarda da azalmalar oldu, bazı yüzde 60 da olabilir. Yurt içinden idare etmeye çalışıyoruz bizim işimiz restorasyon işi daha çok yurt dışı bağlantılı olduğu için yani yurt içinde şuanda idare etmeye çalışıyoruz. Yani alım satımlarda olsun diyelim ki işte restorasyonlarda olsun azar azar yani idare etmeye çalışıyoruz. Dünyaca bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum ama biz halıcılar olarak yani restorasyon tamir olarak etkilendik. Şöyle ki yurt içinde Pandemi durumu düzelmiş olsa bile yurtdışı da düzelmesi lazım yani bizim işimizin düzelmesi için dünya düzelmesi lazım böyle diyelim, İnşallah ilerde daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü gerçekten çok değerli bir iş yapıyoruz restorasyon işi bir tür ölüyü canlandırma gibi bir şey diyebiliriz restorasyona çünkü geçmiş eski halılarımızı antika halılarımıza tekrardan can veriyoruz. Biz burada tekrardan kazandırıyoruz, yani bunlar bir değer. İnşallah devam eder ben yaklaşık 32 yıldır bu işi yapıyorum. 43 yaşındayım ve 11 yaşında başladım bu işe. Hep usta çırak ilişkisiyle başladık, yani hemen hemen birçok kişide böyle bu işin son dönemde üniversitesi buraya açıldı ama normalde usta çırak ilişkisiyle bu işler burada yürüyor. Yine birçok insan birçok aile bu işten ekmek yiyor yani öyle diyelim. İşte kazancını sağlıyor yani İnşallah düzelir düzelmesini bekliyoruz yani her işte olduğu gibi temennimiz budur" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı