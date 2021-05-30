Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru geyik tedaviye alındı
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Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru geyik tedaviye alındı

Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru geyik tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, köpeklerin saldırısında yaralanan ve annesini kaybettiği öğrenilen yavru geyik tedaviye alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, köpeklerin saldırısında yaralanan ve annesini kaybettiği öğrenilen yavru geyik tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan ve annesini kaybettiği öğrenilen yavru geyik için seferber oldu. Ekipler, yavru geyiği tedavisinin yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü. Tedaviye alınan yavru geyiğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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