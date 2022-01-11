Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
27 yaşındaki Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmesiyle sarsılan Konyaspor Kulübü'nün trafik kazalarından dolayı acısı dinmiyor. 2004 yılında teknik direktör Tevfik Lav şarampole yuvarlanan otomobilinde hayatını kaybederken, bu kazadan 6 yıl sonra bu kez Branimir Poljac'tan gelen acı haber camiayı yasa boğmuştu. Altgeçide uçan aracında ağır yaralanan yıldız futbolcu felç kalarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.
Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, bu sabah Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 27 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Tevfik Lav ile yeşil-beyazlı kulüpte futbol oynarken trafik kazası sonucu felç kalan Norveçli futbolcu Branimir Poljac akıllara geldi.
2004 yılında Konyaspor'da Teknik Direktör olarak görev yapan Mehmet Tevfik Lav aracıyla Konya'dan Manisa'ya ailesinin yanına giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Lav, takla atarak yuvarlanan ve metal yığını haline dönüşen arabada hayatını kaybetti. Teknik Direktör Lav bu kazayı geçirdiğinde henüz 45 yaşındaydı.
Tevfik Lav'ın acısını unutamayan Konyaspor camiası bu kazadan 6 yıl sonra bu kez Branimir Poljac'tan gelen acı haberle sarsıldı. Konyaspor'un Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'ın kullandığı otomobil, Poljac'ın virajı alamayıp kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerleri aştıktan sonra Marangozlar Altgeçidi'ne uçtu.
Takla atan otomobilin içinde sıkışan Poljac ve kardeşi sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada boynundan yaralanan Poljac felç kalarak ülkesi Norveç'e döndü.
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