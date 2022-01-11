Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, bu sabah Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 27 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği otomobil.

ÇALIK'IN VEFATI SONRASI AKILLARA LAV VE POLJAC'IN KAZALARI GELDİ

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Tevfik Lav ile yeşil-beyazlı kulüpte futbol oynarken trafik kazası sonucu felç kalan Norveçli futbolcu Branimir Poljac akıllara geldi.

Tevfik Lav'ın kaza sonrası metal yığınına dönüşen otomobili.

TEVFİK LAV TAKLA ATAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2004 yılında Konyaspor'da Teknik Direktör olarak görev yapan Mehmet Tevfik Lav aracıyla Konya'dan Manisa'ya ailesinin yanına giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Lav, takla atarak yuvarlanan ve metal yığını haline dönüşen arabada hayatını kaybetti. Teknik Direktör Lav bu kazayı geçirdiğinde henüz 45 yaşındaydı.

Tevfik Lav.

POLJAC FELÇ KALDI

Tevfik Lav'ın acısını unutamayan Konyaspor camiası bu kazadan 6 yıl sonra bu kez Branimir Poljac'tan gelen acı haberle sarsıldı. Konyaspor'un Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'ın kullandığı otomobil, Poljac'ın virajı alamayıp kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerleri aştıktan sonra Marangozlar Altgeçidi'ne uçtu.

Poljac'ın alt geçide uçan arabası.

ÜLKESİ NORVEÇ'E DÖNDÜ

Takla atan otomobilin içinde sıkışan Poljac ve kardeşi sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada boynundan yaralanan Poljac felç kalarak ülkesi Norveç'e döndü.

Kaza sonrası felç kalan Branimir Poljac.

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