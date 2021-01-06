Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

06.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:32
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Şut ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavisine devam edilen Farouk Miya fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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