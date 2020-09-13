Konya'ya şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28) şehit oldu.

Konya'ya şehit ateşi düştü
13.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28) şehit oldu.

Memleketi Konya'nın Yunak ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaşan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

İlçeye bağlı Kuzören Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Yunak Kaymakam Vekili Osman Sak, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve askeri yetkililer acı haberi baba Salih Aktay ile anne Nevruz Aktay'a verdi.

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Yaklaşık bir yıl önce evlendiği ve 20 günlük bir bebeğinin olduğu belirtilen şehit Aktay'ın naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayında saat 23.30'da düzenlenecek törenle Konya'ya uğurlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler
Magazin Alişan Müge Anlı Gonca Vuslateri Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Milli Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Konya'ya şehit ateşi düştü - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 21:51:59. #1.14#
title