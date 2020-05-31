KONYA Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdiler
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KONYA Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdiler

Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdilerKONYA'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında her gün koşan ve düzenlenen uluslararası veteran atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişi, sokağa çıkma serbestisini fırsat bilip antrenman yaptı.

31.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:55

Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdiler

KONYA'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında her gün koşan ve düzenlenen uluslararası veteran atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişi, sokağa çıkma serbestisini fırsat bilip antrenman yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10 yıl önce 'Koşabiliyorken koş' projesine başlatıp, spor yapmak isteyenlere evlerinin yakınındaki parklarda eğitmenler eşliğinde spor yapmaları sağlamıştı. Bu kapsamda merkez Selçuklu ilçesi Nene Hatun Parkı'nda hergün koşan aralarında mühendis, öğretmen, subay, iş insanlarının bulunduğu 65 yaş ve üstü 10 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle düzenli olarak koşamıyordu. 10 kişi sokağa çıkma serbestisini fırsata çevirip, bir araya gelip koşup, antrenmanlarını yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek antrenmanlarını gerçekleştiren sporseverler, her gün koşmak için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı günü bekliyor. Kolesterol ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu için doktorların tavsiyesi üzerine 5 yıl önce spor başladığını belirten Yüksek İnşaat Mühendisi Yaşar Dadak (74), spor yapmaya başladıktan sonra rahatsızlıklarının geçtiğini ve artık ilaç kullanmadığını söyledi. Spor yapmaya başladıktan sonra 'Koşabiliyorken koş' projesini duyup, proje kapsamında eğitmenler koşmaya devam ettiğini hatırlatan Dadak, "Koşmaya başladıktan sonra kolesterol ve hipertansiyon rahatsızlığım geçti. Spor yapmaya başlamadan önce 106 kiloydum. Spor sayesinde önce 96, sonra 85 kiloya düştüm. 85 kilo olduktan sonra da uluslararası düzenlenen atletizm şampiyonlarına katıldım Katıldığım 33 yarıştan 30'unda dereceye girdim. 3'ündü de sakatlıklar yaşamıştım."diye konuştu. Koronavirüs salgınından önce her gün parkta diğer arkadaşlarıyla birlikte koştuklarını ifade eden Dadak, " Sokağa çıkma yasağında kendi imkanlarımızla, kendi salonumuz veya evimizde yürüme bandı veya bisikletle spor yapmaya çalıştık. Sokağa çıkabildiğimiz günlerde de bunu fırsata çevirip, antrenman yaptık."dedi. 16 yıldır her gün spor yaptığını belirten emekli öğretmen Dudu Kalkan (67), yaklaşık 10 yıldır da 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında arkadaşlarıyla birlikte koştuğunu söyledi. Kalkan, " Konya İl Spor Müdürlüğü'nün 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında gündem 15-16 kilometre koşuyoruz. Türkiye genelinde düzenlenen koşu yarışlarında birincilik ve ikincilik derecelerim var. 16 yıldır koşuyorum. Sağlığım müsaade ettiği sürece de koşmaya devam edeceğim. Evde iken kendi imkanlarımızla egzersiz yapıyoruz. Bugün de biraya geldik ve sporumuzu yaptık."dedi.

KONYA Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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