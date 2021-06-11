Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği

Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Ekonomi

KONYA Şeker, üreticiye yarından itibaren toplam 27 milyon 937 bin TL motorin desteği dağıtacak.

KONYA Şeker, üreticiye yarından itibaren toplam 27 milyon 937 bin TL motorin desteği dağıtacak.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bu yıl yaşanan kuraklığın üreticiyi üzdüğünü, birçok bölgede üretimi etkilediğini ve üreticinin işini zorlaştırdığını belirtti. Konya Şeker'in her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Konuk, "Konya Şeker, ovanın susuzluğunu dindirmek için atılacak her adıma destek olmaya, bu iş için iştiyakla koşmaya hazır. Biz önerilerimizi dile getirdik, çare kapılarına müracaat ettik, karşılık da bulduk. Projeler hazırlandı, kaynaklar tespit edildi, ovanın suya kavuşması için atılan adımların hızlanmasını bekliyoruz. Sulama altyapısı projelerini beklerken elimizden gelenleri yapma konusunda ise beklemiyoruz. Üreticinin yükünü hafifletmek için verebileceğimiz hiçbir destekten imtina etmiyor, bir fazlasını yapabilmek için imkanları zorluyor, sınırları aşmaya çalışıyoruz. Tıpkı su gibi, toprak gibi, güneş gibi, tohum, gübre, ilaç, mazot yoksa üretim de olmaz" dedi.

27 MİLYON MAZOT DESTEĞİ

Konuk, Konya Şeker'in 11 Haziran Cuma gününden itibaren üreticiye toplam 27 milyon 937 bin lira dağıtacağını belirtti. Konuk, "Özellikle yağışların çok az seyretmesi biliyoruz ki üreticimizi birçok açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Üreticimizin sıkıntısının bizim sıkıntımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz, aldığımız kararlar, attığımız adımlar hep bu doğrultudadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi zaten Konya Şeker'in varlık nedeni budur. Üretim sürsün, üretici rahat bir şekilde üretmeye devam etsin. Onun için de üreticimize bu süreçte nefes olması için motorin avansını dağıtıyoruz. Biliyoruz ki, bugün üreticimizin en önemli sıkıntılarından birini motorin oluşturuyor. Konya Şeker, şu anda bu motorin dağıtımıyla bu yükü üreticimizin üzerinden almış oluyoruz" diye konuştu.


Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira
7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti
7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Fatma Turgut Fahriye Evcen
Spor Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:36:19. #1.15#

title