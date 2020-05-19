Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün Kadir Gecesi mesajı Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, hastalıklarla mücadele edenlere şifa dilediğini belirtti.

Bu gecede dua etmenin önemli olduğuna dikkati çeken Büyük, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının sonuna doğru yaklaştığımız bugünlerde, Yüce Allah'ın 'bin aydan daha hayırlı' dediği Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İnsanlık hali yaptığımız hatalardan, düştüğümüz yanlışlardan Yaratan'ın affına sığınacağımız en mübarek gece olan Kadir Gecesi'nde, ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın yaşadığı sıkıntılardan kurtulması için dua etmeliyiz.

Bu mübarek gecede yapacağımız hasbi duaların, zulüm altında yaşayan, vatanlarını, canlarını, mallarını ve namuslarını korumak adına eşi görülmemiş zalimliklere muhatap kalan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Bu gecenin hürmetine Yüce Allah'tan dirliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını, huzur, barış, sağlık ve esenliğin tüm dünyaya hakim olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA