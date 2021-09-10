Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Selçuklu Payitahtı Konya'dan Osmanlı'nın kuruluş şehri Söğüt'e gönderilen temsili berat Söğüt'te teslim alındı.

Berat ile birlikte sancak, kılıç ve kaftan, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na teslim edildi.

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