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Konya'da sobaya yanıcı madde döken kişi yaralandı

Konya'da sobaya yanıcı madde döken kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde sobaya yanıcı madde dökerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sobaya yanıcı madde dökerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tavuk çiftliğinde çalışan Şevket Sağır (22), sobanın içine tiner döktü.

Yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Sağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağır'ın vücudunda 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Sağır, ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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