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Konya'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da kar yağışı ulaşımı etkilediKONYA'da kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi.

ANTALYA (DHA) - Konya'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

KONYA'da kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi. Polis, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi.

İç Anadolu'yu, Akdeniz bölgesine bağlayan Konya- Antalya kara yolunda 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar ile TIR ve kamyonların Antalya istikametine geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme işlemini sürdürmeye devam ediyor.

Konya'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Konya'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Konya'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

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