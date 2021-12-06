Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 5. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. yönetimindeki 42 AIF 158 plakalı kamyon, Beyşehir'den Konya istikametine doğru seyir halindeyken Bayındır Mahallesi yol ayrımında köy yolundan kavşağa çıkmak isteyen A.T. (73) idaresindeki 42 B 3523 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı. Traktöre çarpmamak için direksiyon kıran ancak engel olamayan kamyon sürücüsü, refüje çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörden yola savrulan eşi Ayşe T. (73) yaralandı. Yaralı karı koca, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ayşe T.'nin acil serviste yapılan müdahale sonrasında durumunun ağır olması ve hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı

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