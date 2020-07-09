Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Esenkaya ve avukatı ile maktul Sefa Uyanık'ın çocukları katıldı.

Esenkaya'nın avukatı Kasım Göçer, müvekkilinin üzerine atılı suçu, haksız tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Göçer, müvekkilinin ortağı olan kayınbiraderi Sefa Uyanık'la iş anlaşmazlıkları yaşadığını, Uyanık'ın yaptığı "usulsüzlükler" üzerine aralarında tartışma çıktığını savunarak, "Tanık beyanları da müvekkilimin ifadelerini doğrulamaktadır. Olay günü arabada yaşadıkları tartışmaya tanıklar da şahit olmuştur." dedi.

Sanık Esenkaya da olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Olayların bu hale gelmesini istemezdim. Çok pişmanım. Öldürmek istememiştim." diye konuştu.

Maktulün kızı Hatice Çetin ise "Babamın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum." ifadesini kullandı.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Konya'nın Meram ilçesinde, Sait Paşa Caddesi'nde, 26 Ocak 2019'da, aynı araçta seyir halindeyken Yakup Esenkaya (61) ile iş ortağı kayınbiraderi Sefa Uyanık (54) arasında tartışma çıkmıştı. Esenkaya, Uyanık'ı bıçakla yaraladıktan sonra araçtan inip kaçmıştı.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Uyanık hayatını kaybetmiş, Esenkaya ise polise giderek teslim olmuştu.

Tutuklanan Esenkaya hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA