Konya'da "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:14

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" Erasmus+ KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdürlük olarak eğitim-öğretim sürecini en iyi şekilde planlamak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası projelere önem verdiklerini belirtti.

Uluslararası projeler kapsamında 2020 yılı itibariyle müdürlük olarak yürüttükleri okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında toplam 15 Erasmus+ Projesi bulunduğunu ifade eden Büyük, "Bu projelerle Avrupa'nın 28 ülkesi ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ve proje ortağı olan ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA