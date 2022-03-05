Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA, Mehmet Umay - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 430 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 430 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen araçta yapılan aramada, 430 bin makaron ele geçirdi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title