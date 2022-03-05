Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 430 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen araçta yapılan aramada, 430 bin makaron ele geçirdi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.