Konya'da 150 parça tarihi eser ele geçirildi
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Konya'da 150 parça tarihi eser ele geçirildi

Konya'da 150 parça tarihi eser ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ilgın ilçesi Zaferiye Mahallesi Orhaniye Kavşağı mevkisinde O.K. ve T.K'nin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde haber alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yakalanan zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 150 parça tarihi sikke, yüzük, ok ucu ve çan ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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