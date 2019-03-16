Konya Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in Robotu

Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (2)

BAKAN SOYLU: MİLLETİ KAN KUSTURANLARDAN, KAN KUSTURMAZSAK ALLAH HESABINI SORSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da Seydişehir ilçesinden sonra Ereğli ve Karapınar ilçesinde de partisini tarafından düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bakan Soylu, bu millete onlarca yıldır kan kusturulduğunu belirterek, ??Doğusunda, güneydoğusunda, kuzeyinde, batısında, İç Anadolu'sunda milleti kahrediyorlar, millete kan kusturuyorlar. Bu millete kan kusturanla, kan kusturmazsak Allah hesabını sorsun. ??dedi.

HDP'li milletvekillerine eleştiren Soylu, "Kandil'in robotudurlar, uşağıdır.Kandil'de kimin uşağıdır biliyor musunuz' Ben sözümü midemde saklamam. Kandil'de Amerika'nın uşağıdır, Avrupa'nın oynaşıdır.??diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU, MÜSLÜMANLARA KABAHAT BULUYOR

Bakan Soylu, Karapınar'da da halka seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi: "Herkesle beraber oldu. Dünde Müslümanlara kabahat buluyor Yeni Zelanda işiyle ilgili. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin faydasına gelebilecek hiçbir şeyin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin üzüldüğüne, üzülmez, sevindiğine sevinmez. Şimdi bir oyun kuruyor. 4.5 yıl seçimsiz dönem var. Açıkçası Türkiye'nin önünü nasıl takarım diye kiminle işbirliği yaparım diyor. İşbirliği yaptı da. Bu seçimlerde zillet ittifakı denilen ittifak oluşturdu. İçinde PKK var mı, HDP var mı, Pensilvanya'daki şarlatan var mı, içinde Saadet Partisi, İyi Parti v ar mı' CHP var mı? Ben bunlardan bir şey anlamadım. PKK'yı, FETÖ'yü anlamdım da Saadet ve İYİ Parti bunları. Ömür boyu CHP, Türkiye?,ye çivi çaktı mı Allah rızası için söyleyin. Bunlara üç koyun ver, ikisini kaybeder, birini zor güderler."

PARTİSİNDE LANETLE ANILACAK

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu var ya, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak. Tarihin en büyük kötülüğünü yapmakta, terör örgütüyle işbirliği yapmaktadır. Güya geçen diyor ki, 'Kim terörle işbirliği yapıyorsa Allah belasını versin'. Tezgaha bak. Bırak bu lafları. O lafları FETÖ, Pensilvanya'da 15 Temmuz günü söyledi. 'Kim darbe yaptıysa Allah belasını versin' dedi. Diyeceksin ki, kim PKK ile işbirliği yapıyorsa, Allah belasını versin. Kim onlardan oy bekliyorsa, Allah cezasını versin."diye konuştu.

Kaynak: DHA