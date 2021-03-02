Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
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Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

02.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:09

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veren birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veren birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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