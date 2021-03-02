Kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
02.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:09
Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veren birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veren birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı