Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

25.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:19
Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik lambasına, ardından da kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı.

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik lambasına, ardından da kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Beler yönetimindeki 20 BK 259 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce trafik lambasını çarpıp devirdi. ardından da kaldırımda yürüyen Meltem Çoğaşlıoğlu (21), Furkan Sevinç (18) ve Eyüp Batuhan'a (20) çarptı. Otomobilin altına aldığı Batuhan, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Batuhan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Sevinç ve Çoğaşlıoğlu, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, U dönüşü yapan otomobilin, önce trafik lambasına, ardından da yayalara çarptığı görülüyor.


Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları (1)
RAMÇO: abisi nedir bu asayiş olaylarında İHA''nın arkasından koşma sevdanız. . . adamlar haber yapsında biz arkalarından gidelim diye mi bekliyorsunuz?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:52:13. #1.15#
title