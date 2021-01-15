Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddet olaylarında 7 ayda 600'den fazla kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddet olaylarında 7 ayda 600'den fazla kişi öldü

15.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:26
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddet olaylarında 7 ayda 600'den fazla kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı kişilerin düzenlediği şiddet olaylarında 7 ayda 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı kişilerin düzenlediği şiddet olaylarında 7 ayda 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede görev yapan BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) yazılı açıklamasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan İturi bölgesinde silahlı grupların saldırılarını artırdığı belirtildi.

Düzenlenen saldırılarda 7 ay içinde 120'si kadın, 115'i çocuk, 600'den fazla kişinin öldüğü vurgulanan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerinin de bazı insan hakları ihlallerinde bulunduğu da kaydedildi.

BM verilerine göre, ülkede yaşanan şiddet olayları yüzünden 1,5 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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