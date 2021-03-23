Kongo'da Devlet Başkanı Nguesso, yüzde 88'den fazla oyla yeniden seçildi
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Kongo'da Devlet Başkanı Nguesso, yüzde 88'den fazla oyla yeniden seçildi

23.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:59
Kongo'da Devlet Başkanı Nguesso, yüzde 88'den fazla oyla yeniden seçildi

Kongo'da düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Kongo'da düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı. Mevcut Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, yüzde 88'den fazla oyla yeniden devlet başkanı seçildi.

Kongo'da düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerinin sonuçları belli oldu. Yayınlanan resmi seçim sonuçlara göre, Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso yüzde 88'den fazla oy alarak yeniden devlet başkanı seçildiği bildirildi. Seçimlerde zafer elde eden Nguesso, ülkedeki uzun süren ekonomik krize rağmen 36 yıldır iktidarını korumayı başardı. Sandıkların kapanmasından saatler sonra hayatını kaybeden en yakın rakibi Guy Brice Parfait Kolelas'ın ise seçimlerde, yüzde 8'in altında oy aldığı kaydedildi.

Seçim öncesinde ülkedeki diplomatlar ve siyasi analistler, devlet kurumları üzerinde sıkı bir kontrolü olan 77 yaşındaki Sassou'nun, seçimlerde kolay bir zafer kazanmasını bekliyordu.

Eski bir paraşütçü olan Sassou, 1979 yılında iktidara gelmişti. Kongo'da 1992 yılında ilk çok partili seçimlerini kaybetmesine rağmen ülkede yaşanan bir iç savaştan sonra 1997'de göreve geri dönmüştü.

Ana muhalefet adayı Kolelas ise, Covid-19 semptomları göstermesi üzerine Fransa'da hastaneye kaldırılmıştı. Kolelas sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ölümle savaştığını belirterek halkı sandığa giderek oy kullanmaya çağırmıştı. - BRAZZAVİLLE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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