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Konfeksiyon ihracatçısından "kısa çalışma ödeneği" teşekkürü

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti.

Konfeksiyon ihracatçısından
01.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:52

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti.

Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için talepte bulunduklarını anımsattı.

Konfeksiyon sektörünün üretimde 1 milyonu aşkın kişiyi istihdam ettiğini, mağazacılık sektöründeki çalışanlarla birlikte bu rakamın 2 milyona ulaştığını bildiren Sertbaş, pandemi sürecinde sektörün istihdam büyüklüğünün korunabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin hayati öneme sahip olduğunu aktardı.

İş gücü kayıplarının önüne geçmek için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca çalışanın yararlandığına işaret eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Türk hazır giyim sektörü 17,7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80'den fazlasını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Avrupa'da da normalleşme tam olarak sağlanmış değil. Siparişlerimizde mart-nisan-mayıs aylarına göre artış var ama kapasitemizi dolduracak konuma gelemedik. Sezon değişikliği itibariyle bu durum eylül ayına kadar böyle devam edecek. Bu dönemde fabrikaları yaşatabilmek, istihdamı koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması talebimizdi. Uzatma bir ay olsa da firmaları rahatlattı. Cumhurbaşkanımızın kısa çalışma ödeneğini tekrar uzatması mümkün. Temmuz sonunda ihtiyaca göre bu yetkinin kullanılacağına inanıyoruz. Ödeneğin uzatılması konusundaki karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a ve hükümetimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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