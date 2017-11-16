Komşuların Park Kavgası: 3 Yaralı

Konya'da iki komşu arasında araç park etme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde iki komşu arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Yılmaz Ç, av tüfeğiyle Ahmet (55) ve Fatih Özdemir (29) ile Fatih Çakın'a (31) ateş etti.



Ahmet, Fatih Özdemir ile Çakın, çeşitli yerlerinden yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Yılmaz Ç. ise yakalanarak polis merkezine götürüldü.