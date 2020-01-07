Kodlama Minibüsü İstanbul turuna çıkıyor

07.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:32

Vodafone'nin "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü, eğitimlerine başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Vodafone, 41. İstanbul Maratonu'nda "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek.

11 Ocak itibarıyla İstanbul genelinde 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Vodafone Kodlama Minibüsü'nde, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Ağustos 2016dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, gelecek yıl 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Vodafone Kodlama Minibüsü, şu tesisleri ziyaret edecek:

"Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi, Fatih Spor Kompleksi, Yeşilpınar Yüzme Havuzu, Tevfik Aydeniz Spor Tesisi, Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi, Bayrampaşa Spor Kompleksi, Esenler Spor Kompleksi, Hakkı Başar Spor Kompleksi, Bahçelievler Spor Kompleksi, Halkalı Yüzme Havuzu, Sefaköy Yüzme Havuzu, Halkalı Çamlık Spor Tesisi, Florya Spor Tesisi, Çırpıcı Spor Tesisi, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, 75. Yıl Yüzme Havuzu.

Avcılar Spor Kompleksi, Beyoğlu Yüzme Havuzu, Metin Oktay Spor Tesisi, Maltepe Sahil Spor Tesisi, Çekmeköy Spor Kompleksi, Beykoz Spor Tesisi, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu, Pendik Çamlık Spor Tesisi, Kafkale Spor Kompleksi, Yenidoğan Yüzme Havuzu, Taha Akgül Spor Kompleksi."

- "Çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz.

Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul'un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü'ne davet ediyoruz."

Kaynak: AA