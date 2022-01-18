Kocaköy köyünün içme suyu sıkıntısı çözülecek

KARS (AA) - Kars Valiliği önünde bir araya gelen Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyü sakinlerinin içme suyu sıkıntısının giderileceği bildirildi.

Kocaköy sakinleri, şebeke sularının kesildiğini ileri sürerek Valilik önünde bir araya geldi. Vatandaşların, 2 bin 300'ün üzerinde nüfusa sahip köylerindeki su sorunun giderilmesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile görüşme talebi olumlu karşılandı.

Grup adına Köy Muhtarı Kemal Çağın ile görüşen Öksüz, sorunun çözülmesi için İl Özel İdaresine talimat verdi.

Çağın, Vali Öksüz ile görüşmesinde köylünün sorunu anlattığını ve su sıkıntısının çözüleceğini söyledi.

Köy sakinlerinden Sertaç Çağdavul da köylerinde su olmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Çocuklarımız okula gidiyor, hijyensiz ve yıkanamıyorlar. Hayvanlarımız susuz, mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Köyümüzün suyu var ama Varlı köyünün sınırından geçtiği için suyun hepsini kendilerine alıyor, bizim köyün suyunu kesiyorlar." diye konuştu.