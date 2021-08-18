Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Basın Açıklaması Gebze Sahte Para 18.08.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Sahte Para ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde E. B. H. H., C. A. ve A. D. isimli şahısların temin ettikleri Sahte Parayı piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, 17. 08. 2021 günü saat 15.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Sahte Para ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde E. B. H. H., C. A. ve A. D. isimli şahısların temin ettikleri Sahte Parayı piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, 17. 08. 2021 günü saat 15. 00 sıralarında yapılan operasyonda; (675) adet 100 Amerikan Doları (67. 500) sahte para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre