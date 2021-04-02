KOCAELİ İzmit'te yapılacak kültür ve sanat etkinlikleri tanıtıldı

İzmit'te yapılacak kültür ve sanat etkinlikleri tanıtıldıİZMİT Belediyesi tarafından 2021 yılı kültür ve sanat sezonu tanıtıldı.

İzmit'te yapılacak kültür ve sanat etkinlikleri tanıtıldı

İZMİT Belediyesi tarafından 2021 yılı kültür ve sanat sezonu tanıtıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Geçen sene hayata geçirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerden geriye kalan halkımızın yüzünde gördüğümüz tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz de o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz dedi.

İzmit Belediyesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte belediye yetkilileri ve pandemi kuralları çerçevesinde davet edilen sınırla sayıda davetli katıldı. Toplantıda İzmit Belediyesi'nin 2021 yılı boyunca gerçekleştireceği festivaller, etkinlikler, gösteriler ve kültürel etkinlikler tanıtıldı.

Fatma Kaplan Hürriyet, 2 yıl önce, 'İzmit'in sanata giden damarlarını açacağız' diye söz verdiklerini belirterek, Bu anlayış ile yolumuza devam ediyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerden geriye kalan halkımızın yüzünde gördüğümüz tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz de o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlar günlük telaşlarına yenilmiş bu kentte. Kültür ve sanatın bir kent için ne kadar önemli olduğunu unutmaya başlamış. Aslında sanat su kadar, yemek kadar bir ihtiyaç. Sanat, düşüncenin en saygın, en asil biçimi.? dedi.

Başkan Hürriyet, konuşmasının devamında 2021 yılında gerçekleştirilecek tüm kültür ve sanat etkinliklerini tek tek anlattı. Toplantının sonunda ise keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın konser verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı