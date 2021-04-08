KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

KOCAELİ'de hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

KOCAELİ'de hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartepe kayak merkezi yolu beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Gölcük ilçesinde bulunan Eriklitepe ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı