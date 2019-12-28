Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

28.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:36
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 944 uyuşturucu etkisi gösteren hap ve 6 ekstazi

ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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