Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı
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Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:14
Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üremesini engellemek amacıyla yaz boyunca sürdürdüğü fiziksel, kültürel ve kimyasal çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor. Sivrisinek mücadelesinin kesintisiz 12 ay sürdürmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kışlık mücadele ile vatandaşların sivrisineksiz bir yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce kış mevsimi boyunca devam edecek olan vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışması 12 ilçede yapılacak. Aylık 519 bin 995 metrekare alanda yürütülen uygulamada sivrisinek ve karasineklerin kış aylarını geçirmek için barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanlar ilaçlanacak. Termalfog cihazıyla yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor.

Sivrisinek ve karasinek erginlerinin çoğalmasını engellemek maksadıyla Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada 70 personelin yer aldığı 16 ekip görev alıyor. Mart ayına kadar devam edecek olan kışlık mücadelede insanlara zararı olan canlıların çoğalmaları kimyasal ve fiziksel mücadele ile engellenip bertaraf ediliyor.

Sivrisinek ile yapılan mücadeleye büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi; su logarları ya da kanalizasyonların taşması sonucu oluşabilecek kemirgenlere (fare) yönelik uygulamaları da yürütülüyor. Kocaeli genelinde düzenli olarak ilaçlama takibi ve tekrarı yapılıyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı
Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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