Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.
Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım'da gözaltına alınan F.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bingöl'de şehit ağabeyi ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Son dakika haberi... FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki