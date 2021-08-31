Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 34 CIS 285 plakalı otomobil ile bir firmanın kuryesi Y.K. yönetimindeki 01 FIS 96 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal