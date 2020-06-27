Kocaeli'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
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Kocaeli'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Gebze ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
27.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:56

Gebze ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayram Cin yönetimindeki 41 AEK 597 plakalı otomobil, Muallimköy Bilişim Vadisi mevkisindeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanındaki Yunus B'yi çıkardı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kanala devrilen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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