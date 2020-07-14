Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. T.A. yönetimindeki 07 FZY 30 plakalı otomobil, Pelitili Mahallesi'ndeki yeni mezarlık yolunda İ.Ç'nin kullandığı 41 BJ 711 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA